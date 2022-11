Lucro da Xiaomi cai 59% no terceiro trimestre

O lucro da Xiaomi caiu 59,1% no terceiro trimestre, passando de 5,18 mil milhões de yuans (cerca de 705 milhões de euros ao câmbio atual) no período homólogo para os 2,1 mil milhões de yuans (286 milhões de euros) este ano, anunciou a tecnológica chinesa esta quarta-feira, 23 de novembro, em comunicado aos mercados.

Segundo a empresa, os resultados do terceiro trimestre tiveram um impacto negativo de 829 milhões de yuans (113 milhões de euros) relativo a investimento no segmento de veículos elétricos.

As receitas recuaram 9,7%, de 78,1 mil milhões de yuans (10,6 mil milhões de euros) no trimestre homólogo para os 70,5 mil milhões de yuans (9,6 mil milhões de euros).

No terceiro trimestre, a Xiaomi pôs no mercado 40,2 milhões de smartphones a nível global, menos 8,4% face ao período homólogo. As receitas deste segmento caíram 11,1% para os 47,8 mil milhões de yuans (6,5 mil milhões de euros).

A Xiaomi atingiu uma quota de mercado global de 13,6% no mercado de smartphones, a sua maior linha de negócio, ficando em terceiro lugar, depois da Apple (que ocupa a segunda posição) e da Samsung (que lidera).