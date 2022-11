Greenvolt conta ter 1,4 gigawatts de baterias licenciadas na Polónia no próximo ano

A Greenvolt espera no próximo ano conseguir licenciar 1,4 gigawatts (GW) de capacidade de armazenamento em baterias de lítio na Polónia, naquele que será um dos motores do investimento de curto prazo da empresa portuguesa de energias renováveis.

Na apresentação aos investidores e analistas dos resultados da Greenvolt nos primeiros nove meses do ano, o presidente executivo da V-Ridium Europe (acionista da Greenvolt, com 8,05%), Radek Nowak, afirmou que o grupo espera “ter 1,4 GW de armazenamento em baterias licenciado no próximo ano na Polónia”.

A apresentação ao mercado indica que no final de 2023 a Greenvolt conta ter uma carteira de 2,9 GW em projetos prontos a construir ou a instalar na Europa, dos quais 2,2 GW na Polónia, e deste volume polaco 26% será capacidade solar, 9% eólica e 65% baterias.

Segundo o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, a empresa está a apostar no negócio das baterias por elas facilitarem “a possibilidade de hibridizar projetos eólicos e solares”, aproveitando os mesmos pontos de ligação à rede elétrica.

Manso Neto não esclareceu se a ideia da Greenvolt é vender imediatamente os projetos de baterias assim que estejam licenciados ou ficar a operá-los. “Vender ou não ainda é uma questão que estamos a analisar”, afirmou o gestor.

A empresa portuguesa conta avançar com a instalação de 500 MW ao longo do próximo ano. “Não estamos a prometer coisas vagas”, salientou João Manso Neto, notando que estes 500 MW serão capacidade renovável que irá já sair do papel e ser construída. O presidente executivo da Greenvolt admitiu que o plano de rotação de ativos para 2023 contemplará a venda de pelo menos 100 MW.

Na apresentação aos investidores João Manso Neto indicou ainda que a Greenvolt está a analisar oportunidades de investimento no negócio de produção distribuída (pequenas centrais solares junto aos pontos de consumo) fora da Península Ibérica. “Portugal e Espanha são excelentes mercados, mas estmaos em conversações avançadas para alargar a nossa presença geográfica”, declarou.

Nos primeiros nove meses deste ano a Greenvolt lucrou 16,8 milhões de euros, mais 241% do que no mesmo período do ano passado, informou a empresa no comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.