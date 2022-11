Prestes a tomar posse como vice-governadora, Clara Raposo deixa de presidir à energética Greenvolt

Clara Raposo já não é presidente da administração da empresa de energia Greenvolt. É um passo para poder ser vice-governadora do Banco de Portugal, cargo para o qual deverá ser designada esta semana pelo Conselho de Ministros. Deverá tomar posse, juntamente com a restante nova cúpula do supervisor, na próxima semana.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Greenvolt informa “sobre a renúncia apresentada, na presente data, pela Senhora Professora Doutora Clara Patrícia Costa Raposo aos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da comissão de apoio ao Conselho, Comissão de Auditoria, Risco e Partes Relacionadas, por motivos de conflito com novas funções de interesse público a serem exercidas pela Senhora Presidente cessante”.

Até há pouco presidente do ISEG, onde foi substituída por João Duque, Clara Raposo era a líder da administração da Greenvolt (com funções não executivas) desde o verão do ano passado. Também fazia parte da administração da operadora NOS, mas há dias também renunciou, tendo em conta que foi escolhida por Fernando Medina para ser vice-governadora do Banco de Portugal hoje em dia comandado por Mário Centeno.

A renúncia na Greenvolt é comunicada quando é esperado que o próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira, aprove os novos nomes dos supervisores financeiros, incluindo do Banco de Portugal, que passaram pelo crivo do Parlamento – a expetativa é que a tomada de posse seja na próxima semana.







Num outro comunicado, a Greenvolt informa que já há substituição definida, ainda que tenha de ser ratificada pela assembleia-geral.

A professora catedrática Joana Pais, vinda também do ISEG, vai ser administradora da Greenvolt, sendo que a até aqui administradora Clementina Barroso passa a assegurar a presidência da administração. E aqui há uma nova ligação à banca: a nova “chairwoman”, Clementina Barroso, é neste momento administradora não executiva do Banco Montepio, pelo que tem de respeitar as regras sobre a acumulação de cargos.

Neste comunicado, a empresa que é presidida por João Manso Neto também alarga a comissão de acompanhamento estratégico e operacional, presidida pelo acionista Paulo Fernandes, para dar lugar a mais acionistas da Greenvolt. A Greenvolt tem como principal acionista a Altri.