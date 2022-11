Há 25 anos a iluminar Portugal, central da Tapada do Outeiro enfrenta um futuro nebuloso

A central de ciclo combinado da Tapada do Outeiro, em Gondomar, é não só parte da paisagem, na margem do Douro, a 18 quilómetros do Porto, como também parte da história recente da energia em Portugal. Esta unidade, do grupo Trustenergy, está a completar 25 anos de operação, um quarto de século ao serviço do sistema elétrico nacional. Mas se esta quarta-feira esses 25 anos serão comemorados com uma cerimónia na central, o futuro é mais nebuloso: a licença de produção que a Turbogás detém expira em 2024.

