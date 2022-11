Greenvolt lucrou 16,8 milhões de euros até setembro

A Greenvolt obteve nos primeiros nove meses do ano um resultado líquido atribuível aos seus acionistas de 16,8 milhões de euros, mais 241% do que no mesmo período do ano passado, informou esta terça-feira a empresa de energias renováveis à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado líquido consolidado (incluindo interesses sem controlo da empresa) ascendeu a 24,1 milhões de euros, mais 220% do que no período homólogo do ano passado.

As receitas totais da Greenvolt de janeiro a setembro cifraram-se em 195,2 milhões de euros, subindo 134% face ao ano passado.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) disparou 154%, para 74,7 milhões de euros, revela ainda o comunicado à CMVM.

A subida dos ganhos até setembro beneficiou dos resultados positivos obtidos pela Greenvolt na sua área de grandes centrais solares (houve no terceiro trimestre uma operação de venda de ativos que gerou uma receita de 13,8 milhões de euros), e também do desempenho do negócio da biomassa.

“Os resultados dos primeiros nove meses deste ano confirmam a credibilidade e capacidade da Greenvolt de realizar os objetivos a que se propôs no seu plano de negócios aquando do IPO [entrada em bolsa], e que mais tarde reforçou com o aumento de capital em julho de 2022”, comentou o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto.

O gestor sublinhou, no comunicado, que nos últimos meses “a Greenvolt realizou a primeira operação de rotação de ativos, que gerou uma contribuição significativa para os resultados do terceiro trimestre de 2022”.

“Temos vindo a reforçar a robustez do nosso balanço, nomeadamente através do recente aumento de capital e emissão obrigacionista, construindo assim uma posição sólida de liquidez para as necessidades futuras, tendo neste momento mais de 700 milhões de euros disponíveis em caixa e linhas de crédito por utilizar”, realçou ainda João Manso Neto.

A Greenvolt tem atualmente uma carteira de projetos de energias renováveis por construir que ascende a 6,7 gigawatts (GW), dispersos por 11 países, dos quais 2,9 GW estão numa fase avançada de desenvolvimento.