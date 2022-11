Galp anima PSI, que abre no "verde"

O PSI, índice de referência português, começou a sessão de negociação desta terça-feira no "verde", com uma valorização de 0,76%, para 5809,97 pontos às 8h20. A Galp lidera os ganhos, ao avançar mais de 3%.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas cinco começaram o dia no “vermelho” e só uma dessas faz parte do grupo de “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o índice): a EDP Renováveis, que desliza 0,18%, para 22,3 euros por ação.

A impulsionar o PSI estão oito cotadas, que veem ganhos no início do dia, nomeadamente as outras quatro “gigantes” (Galp, BCP, EDP, Jerónimo Martins).

A liderar os ganhos encontra-se a Galp, com um disparo de 3,08%, para 11,2 euros por ação. Já a Jerónimo Martins ganha 0,78%, para 20,76 euros, a EDP avança 0,5%, para 4,425 euros, e o BCP cresce 0,26%, para 0,1515 euros.

Na Europa as praças encontram-se “mistas”. Se Madrid e Milão arrancam no “verde”, o mesmo não acontece em Paris e Frankfurt. Já o índice de referência europeu, Stoxx 600, avança timidamente cerca de 0,14%.