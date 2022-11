WiZink investe mais de 6,3 milhões de euros nos últimos dois anos para combater ciberfraude

O banco digital WiZink anunciou, esta segunda-feira, que fez um investimento de mais de 6,3 milhões de euros "nos últimos dois anos", reforçando os seus sistemas de segurança digitais para combater a ciberfraude, nomeadamente o phishing.

Em 2019, "o orçamento anual para esta área aumentou em 266%", adianta a instituição financeira.

"Nos últimos dois anos, observou-se um grande aumento dos casos de phishing reportados no mercado português, o que colocou um desafio ao WiZink, à semelhança do resto do mercado nacional", adianta o banco digital.

Aliás, o phishing, ou outros tipos de fraudes cibernéticas, "são transversais a todos os setores, nomeadamente aos que atuam no mercado num modelo que inclui canais digitais (homebanking & app) com grande peso no modelo de interação com os seus clientes", refere.

Na banca, os casos aumentaram "exponencialmente durante o período da pandemia pelo covid-19" e, "à semelhança do resto do mercado, o WiZink viu-se obrigado a responder ao desafio do combate ao cibercrime numa maior escala, tendo reforçado o investimento e a aposta na educação financeira dos seus clientes".

O banco "tem realizado todos os esforços ao longo dos últimos anos para combater as novas formas de fraude associadas ao mundo digital, trabalhando com os líderes de mercado na segurança da sua plataforma, oferecendo uma resposta eficiente contra o fenómeno crescente da ciberfraude", explica Inês Medina, responsável do WiZink em Portugal, citada em comunicado.

"Este é um combate diário que travamos internamente no WiZink e em todos os setores digitais, tendo o banco implementado várias medidas de proteção à fraude cibernética. Apesar disso, sabemos que a educação financeira digital da sociedade é a verdadeira chave contra os criminosos que cometem fraudes cibernéticas", sublinha a responsável.

Entre as medidas implementadas pelo WiZink "destacam-se os alertas por SMS para transações realizadas 'online'; a colaboração com a Paywatch, parceiro do banco e líder de mercado em soluções de prevenção e deteção de fraude; o serviço de vigilância digital que rastreia e bloqueia 'sites' fraudulentos".

O phishing é uma técnica de crime cibernético que tenta 'pescar' dados confidenciais dos utilizadores.