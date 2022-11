TAP recomenda aos clientes que alterem voos previstos para 8 e 9 de dezembro

A TAP não conseguiu chegar, até ao momento, a um entendimento com um Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que tem um pré-aviso de greve para os dia 8 e 9 de dezembro, e, embora diga que está disponível para prosseguir com as negociações, recomenda aos passageiros para que mudem os voos marcados para aquela data.

"Não sabendo qual o nível de disrupção que a operação poderá sofrer nesses dias, a TAP recomenda aos seus clientes que tentem remarcar os seus voos. Deverão fazê-lo através do call center ou das suas agências de viagens. A alteração das datas dos voos previstos para este período poderá ser feita sem qualquer penalização e sem alteração de tarifa, para datas entre 28 de novembro e 19 de dezembro, e sem penalização, embora com alteração de tarifa, para qualquer outro período", avança a TAP, em comunicado enviado às redações.

A companhia esclarece que "apesar de todos os esforços para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo" com o SNPVAC, diz a TAP. Avançando, no entanto, que se conseguiu "alcançar entendimentos sobre várias matérias".

A TAP sublinha que na sequência deste processo, e de negociações inconclusivas, as suas receitas vão ser penalizadas. "As propostas foram apresentadas atempadamente e a falta de resposta do SNPVAC em tempo útil leva a uma perda na venda de bilhetes e na receita normal destes dias. Um possível cancelamento dias antes das datas da greve continuaria a ter um efeito comercial negativo para a companhia", salienta.

A companhia diz-se disponível para continuar a negociar. "A TAP informa ainda que continua disponível para um entendimento com o sindicato dos tripulantes de cabina, nos termos da proposta que já lhes foi apresentada. E reitera que fez todos os possíveis para que isso acontecesse em tempo útil, tendo agora de concentrar os seus esforços na organização da operação e na salvaguarda dos seus clientes". E pede "desculpas aos seus clientes pela perturbação que a mesma lhes poderá causar".