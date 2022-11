TAP apela a obras de melhoria no aeroporto de Lisboa enquanto se espera por intervenções de fundo

Com as obras no aeroporto Humberto Delgado à espera de que a ANA - Aeroportos de Portugal e o Governo se sentem para definir os passos a dar e para discutir eventuais alterações ao contrato de concessão, a TAP apela a que sejam feitas pequenas obras em Lisboa não só para melhorar a experiência dos passageiros, como também para tornar mais eficaz a operação aeroportuária, e com isso evitar atrasos e, em alguns casos, perdas de voos.

