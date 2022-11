Primeiro camião elétrico de recolha de resíduos urbanos é testado em Cascais

A Auto Sueco Portugal apresentou, esta segunda-feira, o primeiro camião Volvo FE Elétrico de recolha de resíduos sólidos urbanos a circular em Portugal numa operação real, anunciou a empresa em comunicado.

Este primeiro teste realiza-se em Cascais e, para a Cascais Ambiente, empresa municipal encarregue da recolha de resíduos urbanos no concelho, a inclusão de um veículo elétrico na sua frota vai ao encontro dos seus objetivos “bem como da exigência por parte dos munícipes de Cascais, para a descarbonização, a diminuição de ruído e a proliferação de transportes mais amigos do ambiente, dentro do concelho”.

“A Volvo apresentou-nos este projeto e a Cascais Ambiente assumiu o compromisso de fazer trabalhar o camião em condições reais. Com os dados retirados deste teste, permitimos à Volvo ter o conhecimento necessário para melhorar o protótipo adaptado às circunstâncias portuguesas. Para a Cascais Ambiente, este primeiro contacto com um camião de recolha totalmente elétrico prenuncia um avanço que queremos fazer em direção à descarbonização da operação,” afirma Luís Capão, presidente da Cascais Ambiente, citado na nota.

O objetivo deste ‘piloto’ é testar, durante três semanas, o desempenho do camião elétrico, que em operação tem emissões de carbono nulas. O camião tem 27 toneladas de peso bruto, 200 quilómetros de autonomia e está equipado com uma “superestrutura de recolha de resíduos sólidos urbanos, também 100% elétrica”.