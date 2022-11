China e Catar assinam um dos maiores contratos de sempre de gás natural liquefeito

A chinesa Sinopec anunciou que irá comprar à QatarEnergy 4 milhões de toneladas de gás natural liquefeito (LNG na sigla em inglês) por ano, durante 27 anos, no que é um dos maiores contratos alguma vez realizados com este combustível, segundo noticiou o Financial Times esta segunda-feira, 21 de novembro.

O contrato de aquisição pela empresa estatal chinesa de 108 milhões de toneladas de LNG para os próximos 27 anos é “o mais longo acordo de fornecimento de gás da história da indústria de LNG (…) solidificando ainda mais as excelentes relações bilaterais entre a República Popular da China e o Estado do Catar e ajudando a preencher as crescentes necessidades energéticas da China”, disse o presidente executivo da empresa estatal QatarEnergy, Sherida al-Kaabi, também ministro da Energia.

Segundo o presidente da Sinopec, Ma Yongsheng, este acordo é “estratégico” e a parceria com a QatarEnergy é “de longo-prazo”, e o mesmo responsável antecipa “a chegada de mais frutos de cooperação”.

O Financial Times lembra que este acordo aparece numa altura em que a Europa, privada do gás natural russo depois da invasão da Ucrânia por Moscovo, tenta arranjar fornecedores substitutos.

Porém, o Velho Continente não se quer comprometer com contratos de longo-prazo de gás natural que contradigam os esforços de descarbonização da economia europeia, ao contrário da China, que celebra contratos de gás natural de longo-prazo com o país do Golfo.

Em 2021, a QatarEnergy celebrou um contrato de fornecimento de gás natural liquefeito com a Guangdong Energy Group por 10 anos.