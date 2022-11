Bolsa de Lisboa fecha estável em dia negativo para maioria das bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou, esta segunda-feira, estável, com o índice PSI em 5766,14 pontos, sem qualquer variação percentual, quando as principais praças europeias fecharam quase todas no 'vermelho'.

Das 15 cotadas que integram este índice, 11 subiram e quatro ficaram em baixa. A Galp liderou as descidas ao perder 3,47% para 10,86 euros por ação.

Em sentido contrário, a Semapa liderou as subidas e avançou 2,33% para 14,04 euros por ação.

Nas principais bolsas europeias, Milão caiu 1,29%, Frankfurt 0,36%, Paris 0,15% e Londres 0,12%, mas Madrid escapou a esta tendência e fechou a subir 0,75%.