Bolsa de Lisboa em alta com REN a liderar ganhos e a subir 1,37%

A bolsa de Lisboa estava em alta na sessão desta segunda-feira, 21 de novembro, a manter a tendência da abertura, com as ações da REN a liderarem os ganhos, a subirem 1,37% para 2,59 euros.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o PSI avançava 0,30% para 5.783,47 pontos, com oito 'papéis' a descerem e sete a subirem.

Às ações da REN seguiam-se as da Semapa, EDP Renováveis e EDP, que subiam 1,31% para 13,90 euros, 1,26% para 22,58 euros e 0,61% para 4,46 euros.

As ações da NOS e da Greenvolt eram outras das que mais se valorizavam, designadamente 0,47% para 3,88 euros e 0,25% para 8,09 euros.

Em sentido contrário, as ações da Altri, CTT e Sonae desciam 1,63% para 5,43 euros, 0,92% para 3,22 euros e 0,74% para 0,94 euros.

As ações da Galp e da Navigator recuavam 0,67% para 11,18 euros e 0,22% para 3,63 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam em baixa esta segunda-feira, numa semana que continuará a estar focada no aumento das taxas de juro e no risco de recessão, bem como na subida de contágios por covid-19 na China.

Na China, o aumento de mortes relacionadas com a covid-19 e de contágios com o novo vírus levaram as autoridades a endurecer as restrições nalgumas zonas do país.