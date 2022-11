Acionistas da Navigator reúnem-se esta segunda-feira para votar distribuição de 150 milhões de euros em reservas

Os acionistas da Navigator reúnem-se esta segunda-feira, 21 de novembro, em assembleia-geral (AG) extraordinária para votar uma proposta da Semapa de distribuição de 150 milhões de euros de reservas da empresa.

Numa convocatória para esta AG extraordinária, publicada em 26 de outubro, a empresa destacou que a ordem de trabalhos tem como ponto único "deliberar sobre a proposta de distribuição aos acionistas de reservas da Sociedade apresentada pela acionista Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.".

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a proposta prevê a distribuição aos acionistas da Navigator de reservas de quase 150 milhões de euros, sendo referido que "após a distribuição do referido montante de reservas, a The Navigator Company, S.A. continuará a ter uma situação líquida adequada para a prossecução da sua atividade, tendo em consideração os objetivos por esta estabelecidos para o efeito".

A Navigator registou lucros de 270,5 milhões de euros até setembro, mais do dobro do que obteve em igual período do ano passado, adiantou o grupo, em comunicado ao mercado, em outubro.

Na nota publicada pela CMVM, a empresa revelou que o seu volume de negócios totalizou 1822 milhões de euros, "um crescimento de 62,8% face ao período homólogo impulsionado pela evolução favorável de preços".

Paralelamente, a Navigator atingiu um EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] de 551,9 milhões de euros, que compara com 246 milhões de euros, ou seja, um aumento de 124,4%.