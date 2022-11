Imobiliário: oferta de casas de montanha não chega para a procura

Os portugueses estão a procurar cada vez mais casas de montanha, sejam chalés de madeira ou de pedra, com um pequeno espaço envolvente. De acordo com algumas fontes do mercado imobiliário, a procura supera a oferta praticamente em todas as zonas montanhosas do território nacional, com especial destaque nas serras da Estrela, da Lousã ou do Caramulo. A procura está orientada para casas de férias, para pequenas estadas, ou mesmo, em certos casos, habitação permanente no alto das serras ou também encaixadas nos vales.

A oferta disponível no mercado ainda é pouca e “a procura tem sido muita”, reconhece Artur Costa Pais, administrador da Turistrela, que tem nas Penhas da Saúde, no Parque Natural da Serra da Estrela, vários chalés de madeira.