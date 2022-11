Seguros: 'startup' portuguesa Habit angaria financiamento de 5,2 milhões de euros

A Habit angariou 5,2 milhões de euros numa ronda de financiamento com o objetivo de recrutar profissionais da área de tecnologia, marketing e desenvolvimento do negócio, anunciou a startup portuguesa da área dos seguros esta sexta-feira, 18 de novembro, em comunicado.

Na ronda participaram a SixThirty, BiG Start Ventures, Iberis e Bright Pixel Capital–Sonae.

O objetivo da empresa é recrutar profissionais “para acelerar o crescimento comercial na Europa e América do Sul, assim como a capacidade regulatória para explorar grandes negócios mundiais”.

A Habit é uma plataforma que “fornece aos parceiros de distribuição controle total sobre o ciclo de vida da apólice” e é “especializada no sector das telecomunicações, tendo a sua plataforma certificada e pronta para integrar com a maioria de infra-estruturas de Tecnologias da Informação”.

“Bancos globais de crédito ao consumo representam também um setor que está em significativa expansão na Habit”, acrescenta a startup.

“Este investimento permitirá acelerar nossa capacidade de receber novos clientes”, já que “parceiros com uma grande base de clientes procuram cada vez mais a Habit para aumento do valor do cliente, combinando produtos seguros com as suas ofertas principais e pré-existentes”, afirmou ainda Domingos Bruges, presidente executivo e co-fundador da Habit, citado no comunicado,