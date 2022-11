ISEG revê em alta crescimento da economia para 6,7% do PIB em 2022

Os economistas do ISEG reviram em alta ligeira as previsões de crescimento da economia portuguesa para este ano, estimando agora um aumento de 6,7%, acima dos níveis pré-pandemia em 3,2%, segundo a Síntese de Conjuntura hoje divulgada.

"Em termos anuais, atendendo ao crescimento registado até ao 3.º trimestre considera-se que o crescimento mais provável em 2022 será de 6,7%, valor que, apesar do pessimismo e da queda da confiança registada depois do 1.º trimestre, ultrapassa as expectativas iniciais", pode ler-se no documento.

Em outubro, o grupo de análise económica do ISEG previa um crescimento da economia portuguesa para este ano entre 6,4% e 6,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

O grupo de economistas do instituto de economia e gestão da Universidade de Lisboa, acrescentam que, caso se verique o crescimento em 6,7% este ano, "o PIB de 2022 terá recuperado o nível pré-pandemia e situar-se-á cerca de 3,2% acima do registado em 2019".

"Esta recuperação, em dois anos, compara favoravelmente com a recuperação média da Área Euro", realça o ISEG.

Quanto ao 4.º trimestre do ano, os economistas referem que há ainda poucos dados disponíveis, salientando também que o último trimestre está "sujeito aos impactos da inflação e das medidas compensatórias" não sendo possível definir ainda "se a economia irá crescer ou decrescer em cadeia".

O ISEG admite que, em qualquer dos casos (descida ou subida) "as variações serão reduzidas" na evolução em cadeia.

Em termos homólogos, no 4.º trimestre, o ISEG indica que "é esperada uma desaceleração do crescimento devido a efeitos base positivos mais reduzidos (face aos trimestres anteriores), previsivelmente para valores ligeiramente abaixo ou em torno de 3%".

Na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o Governo estima um crescimento do PIB de 6,5% em 2022.