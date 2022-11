CTT acusados por concorrente de abuso de posição dominante

A Premium Green Mail (PGM), concorrente dos CTT no serviço universal (SU) postal, queixa-se de estar a ser penalizada pelos Correios em concursos em que participa, porque a empresa liderada por João Bento está a concorrer com descontos “agressivos” e preços abaixo dos valores aprovados pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) e acordados no contrato de concessão. Um posicionamento comercial que a PGM considera que, a prazo, torna inviável a sobrevivência dos concorrentes e que defende ser um procedimento inaceitável quando o sector está totalmente liberalizado há uma década.

