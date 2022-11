ThyssenKrupp passa de prejuízo a lucro de 1,2 mil milhões de euros no ano fiscal de 2021/2022

O grupo ThyssenKrupp revelou esta quinta-feira, 17 de novembro, que teve um lucro de 1,2 mil milhões de euros no ano fiscal de 2021/2022, após prejuízo de 25 milhões de euros, impulsionado pelo aumento dos preços das matérias-primas e do aço.

Os ativos financeiros líquidos do grupo industrial alemão, por sua vez, aumentaram para 3,7 mil milhões de euros, contra 3,6 mil milhões de euros registados no ano anterior, refere o grupo empresarial em comunicado, adiantando que a proposta de dividendo a apresentar à assembleia de acionistas será de 0,15 euros.

A presidente executiva do grupo empresarial, Martina Merz, citada no comunicado disse que a multinacional aumentou a "resiliência e solidez" da empresa e os "negócios estão agora em melhor posição para responder de forma adequada e direcionada às crises".

A Thyssenkrupp apresentou um "bom desempenho" no ano fiscal de 2021/2022 num ambiente de mercado desafiador e "alcançou ou superou" todas as suas metas financeiras recentemente aprovadas.

Apesar da guerra na Ucrânia, do impacto contínuo da pandemia de covid-19 e da interrupção no fornecimento nas cadeias globais, os negócios do grupo de empresas Thyssenkrupp registaram um total de pedidos de 44,3 mil milhões de euros, mais 12% do que o registado ano fiscal anterior.

As vendas, por seu turno, aumentaram 21% no período em análise, para 41,1 mil milhões de euros.

Além disso, a Thyssenkrupp quase triplicou o Ebit (resultado antes de impostos e juros) ajustado para 2,1 mil milhões de euros, na comparação com o ano anterior (796 milhões).

A presidente executiva referiu ainda que "o ambiente atual tornará-se-á cada vez mais competitivo no longo prazo".

Nesse sentido, o grupo vai continuar a dar "prioridade máxima ao desempenho e à produtividade", sublinhou a gestora.