PSI negoceia em baixa, BCP e Greenvolt lideram perdas

O PSI iniciou a sessão desta quinta-feira, 17 de novembro, a perder 0,41% nos 5774,11 pontos, com 12 cotadas a apresentar perdas. Na Europa, o Stoxx 600, índice de referência para o continente, negociava em alta de 0,25%.

As principais praças europeias negociavam mistas, com Frankfurt a subir 0,64%, Paris a crescer marginalmente 0,086%, e Londres a perder 0,37%.

A cotada que mais recuava esta manhã era o BCP, que depreciava 1,33% para os 0,16 euros, seguida da Greenvolt (-1,21% para os 8,14 euros) e da EDP Renováveis (-0,82% para os 21,79 euros).

As cotadas Corticeira Amorim (+0,11% para os 8,74 euros), a Semapa (+0,43% para os 13,92 euros, e a Galp Energia (+0,44% para os 11,45 euros), eram as únicas a apresentar ganhos no arranque.