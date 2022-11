Luxo resiste à crise, cresce 22% este ano e bate recorde

O mercado global de bens de luxo está em alta, “pronto para se expandir no próximo ano e até ao final da década apesar da turbulência económica atual” indica a 21ª edição do estudo da consultora Bain & Company e da associação italiana Altagamma sobre este segmento de negócio.

Em percentagem, o salto previsto no mercado de bens pessoais de luxo este ano é de 22%, revelam as previsões do Bain & Company Luxury Study, a apontar para vendas na ordem dos 353 mil milhões de euros.