Inscrições semanais para subsídio de desemprego nos EUA baixam

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos registaram uma descida de 4000 para 222.000 na semana passada, o que significa que o mercado laboral permanece sólido, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

Na semana anterior, as inscrições para subsídio de desemprego tinham ficado em 226.000 e a média de inscrições em quatro semanas, um indicador mais fiável da tendência, ficou em 221.000, segundo os dados divulgados.

O número total de norte-americanos que recebem esta prestação social subiu para 1,51 milhões (mais 13.000) na semana que terminou em 05 de novembro, um aumento que não é considerado preocupante.

No início do mês, o Departamento do Trabalho anunciou que a taxa de desemprego subiu em outubro nos Estados Unidos para 3,7%, mas a criação de emprego permaneceu a um ritmo considerado sólido.