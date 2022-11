Ibersol conclui venda do Burger King em Espanha e Portugal a 30 de novembro

A Ibersol deverá concluir a venda das duas empresas que gerem os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha à Restaurant Brands Iberia a 30 de novembro, anunciou a empresa de restauração rápida à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

A Ibersol vai concluir assim, no final deste mês, a venda das duas sociedades que geriam os resaturantes da Burger King em Portugal e Espanha, a Iber King Restauração SA e a Lurca SAU, respetivamente, à BK Portugal SA e à Burger King Spain, SLU, da Restaurant Brands Iberia SA.

No comunicado à CMVM a Ibersol informou que “se encontram verificadas na presente data as condições suspensivas previstas no referido contrato”, condições essas que incluíam a análise do negócio pela Autoridade da Concorrência, que deu luz verde ao negócio em setembro.

"Com sujeição aos termos e condições previstos no contrato de compra e venda, a conclusão da operação está prevista para o dia 30 de novembro de 2022”, refere a Ibersol.

Em agosto a empresa portuguesa estimou que esta venda, que avalia as empresas vendidas em 259,7 milhões de euros, poderá gerar uma mais-valia nas suas contas de 160 milhões de euros.