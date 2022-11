Burberry aumenta em 27% o resultado operacional com regresso dos turistas às lojas europeias

O resultado operacional da Burberry subiu 27% para os 263 milhões de libras (cerca de 301 milhões de euros ao câmbio atual) no semestre com fim a 1 de outubro, face a 207 milhões de libras no período homólogo (237 milhões de euros), anunciou a empresa esta quinta-feira, 17 de novembro, ao mercado.

A melhoria dos resultados deveu-se ao regresso do turismo na Europa, onde consumidores norte-americanos, asiáticos (excluindo China) e do Médio Oriente despenderam mais dinheiro.

As vendas da Burberry subiram 11% no semestre para os 1,35 mil milhões de libras (1,54 mil milhões de euros), face a 1,21 mil milhões de libras (1,38 mil milhões de euros) de receita no período homólogo.

Na região da Europa, Médio Oriente, Índia e África as vendas comparáveis cresceram 34% no semestre em questão.

As vendas na região Ásia-Pacífico, que inclui o mercado chinês, o maior para a marca britânica, recuaram 4% no semestre apesar de terem subido 11% no trimestre que vai de julho a setembro graças ao alívio nas restrições pandémicas no país.

Segundo a Reuters, as vendas na China caíram apenas 1% de julho a setembro face a uma queda de 35% no trimestre anterior devido aos confinamentos em Xangai e Pequim.