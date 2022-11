Bidluck ameaça com tribunal se for excluída do concurso dos casinos

A Bidluck SA, empresa que concorreu à nova concessão da exploração dos casinos do Estoril e de Lisboa, mas viu o júri propor a exclusão da sua proposta, contesta os argumentos invocados para esse desfecho e admite recorrer aos tribunais se o júri não voltar atrás na sua posição, que resultará na escolha da proposta do grupo Estoril Sol, que já explora os dois casinos.

Questionada pelo Expresso sobre se pretende recorrer à via judicial caso o júri mantenha a decisão do relatório preliminar, fonte oficial da Bidluck admitiu que isso está em cima da mesa. “Estando consciente de que apresentou não só uma proposta formalmente válida como a melhor proposta financeira para o Estado português, de acordo com o único critério de adjudicação previsto, a Bidluck está preparada para recorrer a todas as instâncias para fazer valer a sua posição e contestar decisões que contrariem as normas de contratação pública aplicáveis”, aponta a empresa.