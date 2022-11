BCP cai mais de 3% e PSI fecha no "vermelho"

O PSI, índice de referência português, terminou a sessão de negociação desta quinta-feira no "vermelho", com uma desvalorização de 1,02%, para 5738,45 pontos. Com uma derrapagem de mais de 3%, o BCP lidera as quedas do dia.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas uma terminou o dia no “verde”, a EDP Renováveis - um dos “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o índice). A energética avançou 0,09%, para 21,99 euros, mas era longe de suficiente para evitar as quedas do índice.

As restantes 14 cotadas encerraram em terreno negativo, nomeadamente as outras quatro “gigantes”: Jerónimo Martins, Galp, EDP e BCP. Foi mesmo o BCP que liderou as quedas do dia, ao derrapar 3,24%, para 0,1522 euros por ação.

Já a EDP perdeu 0,7%, para 4,39 euros por ação, a Galp caiu avançou 1,23%, para 11,26 euros, e a Jerónimo Martins registou uma desvalorização de 0,88%, para 20,24 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no “vermelho” (à exceção de Frankfurt). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu aproximadamente 0,45%.