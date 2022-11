Aeroporto: TAP contesta espaço dado à easyJet em Lisboa

Sentiu-se desconforto dentro da TAP com a transferência da easyJet do terminal 2 para o 1, o que aconteceu depois de a companhia low cost ter ficado com 18 slots (faixa horária para aterrar e levantar voo) diários que a transportadora aérea portuguesa se viu obrigada a abdicar, como penalização pela aprovação do plano de reestruturação por Bruxelas. A TAP não se queixou, mas questiona agora o acesso, em zona dedicada, da easyJet as mangas (posições de contacto) - um bem escasso no congestionado aeroporto Humberto Delgado (AHD), e cobiçado por tornar as operações mais eficientes e a circulação dos passageiros mais rápida.

