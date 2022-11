ADSE está a ser ‘manietada’ pelo Governo, denunciam beneficiários

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, está a ser “estrangulada” pelo Governo, acusam beneficiários e os seus representantes. A este respeito há consenso – mesmo num grupo alargado em que há muitas divergências de opinião sobre as mudanças necessárias para a ADSE – desde o vogal do Conselho Diretivo (CD) eleito em nome dos beneficiários, Eugénio Rosa, ao presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS), João Proença, passando por várias vozes que integram as listas candidatas às eleições do CGS (marcadas para 30 de novembro), a que se somam as vozes da Associação 30 de Julho (A30/7) – Associação Nacional de Beneficiários da ADSE e da organização de pensionistas APRe!.

