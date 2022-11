50 anos de histórias de Dionísio Pestana: Madonna, Ronaldo, a guerra em Lisboa e os clientes mais chatos

Dionísio Pestana falou com o Expresso durante várias horas numa entrevista que será publicada na edição desta sexta-feira (18 de novembro) do semanário. São muitas as histórias que marcam estes 50 anos de vida do Grupo Pestana. Da estadia de Madonna no Pestana Palace em Lisboa, à relação com Ronaldo que é hoje sócio da cadeia Pestana CR7 ou a cliente que pensava que tudo incluído também se aplicava a tratamentos médicos por coma alcoólico.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler