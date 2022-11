PSI segue Europa e fecha em terreno negativo

O PSI, índice de referência português, terminou o dia em no "vermelho", com uma desvalorização de 0,35%, para 5797,76 pontos, com os CTT a liderar as quedas nesta quarta-feira.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas duas terminaram o dia no “verde”, sendo uma delas um dos “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o índice), o BCP, evitando assim uma maior queda do PSI. O BCP ganhou 2,28%, para 0,1573 euros por ação.

As restantes 13 cotadas encerraram em terreno negativo, nomeadamente as restantes quatro “gigantes”: Jerónimo Martins, Galp, EDP e EDP Renováveis. Destas, foi a retalhista que mais perdeu, ao cair 1,64%, para 20,42 euros por ação.

Já a EDP Renováveis perdeu 0,45%, para 21,97 euros por ação, a Galp caiu avançou 0,18%, para 11,4 euros, e a EDP deslizou 0,14%, para 4,421 euros.

Porém, foram os CTT que mais perderam nesta sessão, ao cair 2,08%, para 3,3 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no “vermelho”. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu aproximadamente 1%.