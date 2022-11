Mota-Engil estima crescimento do volume de negócios em mais de 30% este ano

A Mota-Engil estima que o seu volume de negócios irá, este ano, crescer acima de 30%, tendo em conta a assinatura de vários contratos internacionais recentemente, segundo um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No dia em que anunciou dois contratos ferroviários, em consórcio, avaliados em cerca de 1700 milhões de euros, no México e na Colômbia, a empresa indicou que "foram recentemente assinados novos contratos de menor valor noutras regiões, o que, conjuntamente com os restantes projetos divulgados durante o ano, permitem nesta data assegurar que o grupo irá manter a sua carteira de encomendas em níveis 'record' suportando o crescimento do volume de negócios que (ultrapassando as perspetivas apresentadas no relatório e contas do 1.º semestre para o final do ano corrente) deverá superar os 30% com a consequente consolidação dos principais indicadores financeiros do Grupo".

A empresa anunciou esta quarta-feira que "em consórcio, assinou um contrato de ferrovia em regime de Parceria Público Privada (PPP) com pagamentos de disponibilidade indexados à inflação de 1,2 mil milhões de euros ao longo de 38 anos no México e um contrato de construção de uma ferrovia na Colômbia no montante de 450 milhões de euros".

A construtora indicou, em março deste ano, que o volume de negócios de 2021 cresceu 9%, para 2656 milhões de euros, em termos homólogos.

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre de 2022 com um lucro de 12 milhões de euros, mais 37% do que os resultados registados no mesmo período do ano passado, anunciou a construtora em comunicado, em setembro.

De acordo com a Mota-Engil, este resultado é "o melhor dos últimos seis anos".