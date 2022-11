Lucro da Alstom sobe 4% nos seis meses até setembro

O lucro da Alstom subiu 4% nos seis meses até setembro para os 179 milhões de euros, face.a 172 milhões de euros registados no período homólogo, anunciou a empresa francesa esta quarta-feira, 16 de novembro.

A Alstom anunciou ter recebido encomendas de material circulante de 10,1 mil milhões de euros no semestre em questão, que corresponde ao primeiro semestre do ano fiscal de 2023, numa subida homóloga de 4%, face a 9,7 mil milhões de euros.

Dos 10,1 mil milhões de euros, 6,6 mil milhões de euros dizem respeito à Europa.

As vendas da Alstom no primeiro semestre fiscal subiram 8% para os 8,1 mil milhões de euros, face a 7,4 mil milhões de euros no período homólogo.

A carteira de encomendas acumulada - que poderá refletir-se em receitas futuras - subiu 13% para os 85,9 mil milhões de euros, face a 76,4 mil milhões de euros no período homólogo.