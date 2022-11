Instituto Superior de Economia e Gestão elege João Duque para presidente

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), parte da Universidade de Lisboa, elegeu o professor catedrático João Duque como presidente, num mandato de quatro anos, anuncia a faculdade em comunicado desta quarta-feira, 16 de novembro. A tomada de posse ocorreu na terça-feira nas instalações da Universidade. João Duque sucede a Clara Raposo no cargo.

Na cerimónia de tomada de posse intervieram Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, antigo governador do Banco de Portugal, e atual presidente do Conselho de Escola do ISEG; e Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa.

Segundo João Duque, citado no comunicado, “nos próximos quatro anos, a gestão da escola seguirá a sua matriz, assente nos princípios de liberdade de pensamento, liberdade de ação dentro do respeito pelo próximo e enquadrado na vontade coletiva".

"O ISEG não é, nem será, uma madraça de qualquer corrente económica ou política. Seremos sempre um coletivo diverso, uma escola eclética, aberta ao mundo, que se desafia para dar resposta às mudanças que estamos a assistir nas várias áreas da sociedade”, disse.

“A diversidade é e será sempre a nossa maior riqueza e vai permitir, não só a sustentabilidade do ISEG, como o seu continuado desenvolvimento”, defendeu.

João Duque, - que também é cronista do Expresso - é licenciado em Gestão e Organização de Empresas no ISEG e doutorado em Business Administration na Manchester Business School. Começou a dar aulas no ISEG em 1985 e é hoje professor catedrático e coordenador científico do mestrado em Finanças.