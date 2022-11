Greve na Autoeuropa vai avançar apesar do acordo entre a administração e a Comissão de Trabalhadores

A greve de duas horas por turno, durante dois dias – 17 e 18 de novembro – vai avançar, apesar do acordo alcançado ontem, terça-feira, entre a administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores (CT) para pôr fim ao conflito laboral, com o regresso à mesa das negociações.

Rogério Nogueira, coordenador da CT da Autoeuropa, disse ao Expresso que o Sindicato Nacional da Indústria e Energia (SINDEL), afeto à UGT, retirou o pré-aviso de greve, mas o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul,) – afeto à CGTP - e o Sindicato dos Trabalhadores do Sector Automóvel (STASA) mantêm o pré-aviso de greve para os próximos dois dias.

De notar que a administração da Autoeuropa, a maior empresa do sector automóvel em Portugal, que emprega cerca de 5200 pessoas, se mostrou, na passada terça-feira, disponível para voltar ao diálogo com a CT no sentido de cancelar as paralisações laborais, o que a CT aceitou.

Rogério Nogueira sublinhou, então, que a posição da CT da Autoeuropa resultou da “mensagem enviada a todos os trabalhadores na passada segunda-feira, em que a direção da fábrica informa que está na disposição de voltar a reunir-se com a Comissão de Trabalhadores no decorrer do atual mês de novembro”.

Em causa está a proposta de um aumento salarial de 5% feita pelos trabalhadores, para 2023, além do prémio único de 400 euros já anunciado pela administração da Autoeuropa, a ser pago este mês de novembro.