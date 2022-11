Filipe Silva será o novo presidente executivo da Galp Energia

A Galp Energia terá como novo presidente executivo Filipe Silva, que ocupa atualmente o cargo de administrador financeiro, informou a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O nome de Filipe Silva, que é administrador financeiro da Galp desde 2012, foi escolhido por unanimidade pelo conselho de administração da petrolífera. O gestor ocupará o cargo de presidente executivo (CEO) a partir de 1 de janeiro de 2023 (quando o atual CEO, Andy Brown, deixa a empresa) e até à realização da próxima assembleia geral de acionistas.

Mas no comunicado à CMVM a Galp indica que a Amorim Energia (o seu maior acionista) tenciona propor a continuidade de Filipe Silva como CEO no mandato de 2023 a 2026.

Paula Amorim salientou que Filipe Silva tem “uma vasta experiência na empresa e nos mercados de energia”. “Estou certa de que esta sucessão é a que melhor garante à Galp a continuação do seu caminho de crescimento e transformação, de acordo com as orientações estratégicas definidas”, comentou a presidente do conselho de administração da Galp no comunicado.

Até à próxima assembleia geral de acionistas Filipe Silva acumulará a presidência executiva com o pelouro financeiro.