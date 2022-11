Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair 1,50%

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira, 16 de novembro, em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem as perdas, a descerem 1,50% para 0,15 euros.

O PSI recuava 0,39% para 5795,87 pontos, com 11 “papéis” a descerem e quatro a subirem.

Às ações do BCP seguiam-se as da Sonae e Greenvolt, que recuavam 1,39% para 0,96 euros e 1,20% para 8,20 euros.

As ações dos CTT, Corticeira Amorim e Jerónimo Martins eram outras das que mais se desvalorizavam, designadamente 1,19% para 3,33 euros, 1,13% para 8,77 euros e 1,06% para 20,54 euros.

Em sentido contrário, as ações da Galp e Navigator subiam 1,75% para 11,61 euros e 0,65% para 3,71 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam em baixa, perante o aumento das tensões geopolíticas depois da queda de um míssil na Polónia na terça-feira.

As exceções eram Paris e Londres que subiam, apesar de se ter sabido que a inflação homóloga no Reino Unido aumentou para 11,1% em outubro, o nível mais alto em 41 anos.