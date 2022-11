Aeroportos portugueses ficaram em setembro apenas 1% abaixo do movimento de passageiros pré-pandemia

Passaram pelos aeroportos nacionais 5,9 milhões de passageiros em setembro, uma subida de 63,1% face ao mês homólogo, ao passo que a carga atingiu as 18,4 mil toneladas, ou mais 9,9%, divulgou esta quarta-feira, 16 de novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de passageiros movimentados em setembro deste ano ficou 1% abaixo do registo do último mês comparável sem impacto da covid-19 (setembro de 2019), “correspondendo à menor diferença face aos níveis pré-pandemia”, segundo o INE.

“Comparando com setembro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 1%, e o movimento de carga e correio aumentou 4% (-1,9% e +12,5% no mês anterior, respetivamente)”, especifica o INE.

O número de aeronaves a passarem pelos aeroportos nacionais aumentou 33,3% face a setembro de 2021, num total de 21,4 mil.

Segundo o INE, desembarcaram, em média, por dia 97,2 mil passageiros nos aeroportos portugueses, face a 98,3 mil registados em setembro de 2019.

Lisboa com quase 50% de quota de janeiro a setembro

Nos primeiros nove meses do ano, o número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses cresceu 171,5% face a 2021, mas ainda ficou 8,2% abaixo dos valores do mesmo período de 2019.

“O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 326,8% no número de passageiros desembarcados e 338,4% no número de passageiros embarcados, justificado pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do mesmo período em 2021”, acrescenta o INE. França e Espanha foram os segundo e terceiro países de origem, respetivamente.

A maioria dos passageiros movimentados passou pelo Aeroporto de Lisboa, com 20,8 milhões, ou 48,7% de quota. O número de passageiros aumentou 194,1% face ao mês homólogo, apesar de ter ficado ainda 12,5% abaixo dos níveis de setembro de 2021.

“Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+214,1%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-5,5%)”, segundo o INE.