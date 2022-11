PSI abre em alta com BCP a subir mais de 2%

O PSI negociava em alta de 0,59% nos 5814,06 pontos no início da sessão desta terça-feira, 15 de novembro. Na Europa, as principais praças negociavam mistas, com o Stoxx 600, índice de referência para o continente, a cotar na linha de água.

Em Lisboa, o BCP valorizava-se 2,38% para os 0,16 euros. A única cotada do setor bancário português do PSI anunciou na segunda-feira que vai proceder a uma nova redução de capital. Era a líder dos ganhos da manhã desta terça-feira.

A seguir, aumentavam o seu valor as cotadas Greenvolt (+1,22% para os 8,29 euros) e Jerónimo Martins (+1,17% para os 20,82 euros). Das 15 cotadas que compõem o índice, 8 negociavam em alta. Duas, a Corticeira Amorim e a Mota-Engil, estavam inalteradas nos 8,85 euros e 1,22 euros, respetivamente.

Os CTT desvalorizavam-se 0,45% para os 3,35 euros e eram a ação que mais perdia no início da sessão.