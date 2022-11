PIB da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre e Portugal teve o segundo maior aumento

A economia da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre, um abrandamento face ao de 4,3% registado no mesmo período de 2021, com Portugal a apresentar a segunda maior subida (4,9%), segundo dados divulgados esta terça-feira, 15 de novembro, pelo Eurostat.

Na comparação em cadeia, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 0,2%, abaixo do crescimento de 0,8% no trimestre anterior.

Na União Europeia (UE), o PIB aumentou 2,4% na comparação homóloga - um abrandamento face aos 4,3% do período entre julho e setembro de 2021 - e 0,2% na variação em cadeia (0,7% no segundo trimestre do ano).

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a economia de Chipre foi a que mais subiu, seguindo-se a de Portugal (4,9%) e da Polónia (4,4%), e a Letónia (-0,4%) foi o único país que viu o seu PIB recuar, face ao mesmo trimestre de 2021.

Na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro, a Roménia, Chipre (1,3% cada) e a Polónia (0,9%) apresentaram os maiores avanços do PIB, com a Letónia (-1,7%), a Eslovénia (-1,4%) e a República Checa (-0,4%) a registarem os maiores recuos.

De acordo com o serviço estatístico europeu, a taxa de emprego, por seu lado, cresceu 1,7% na zona euro e 1,5% na UE, na comparação homóloga, e 0,2% em ambas as zonas face ao segundo trimestre de 2022.