G20: Europa a caminho da estagnação e Índia torna-se o 'motor' mundial

A cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, está a ser marcada pela afirmação da hegemonia partilhada entre os Estados Unidos e a China no plano geopolítico, mas move-se num quadro económico global em que o terceiro trimestre deste ano correu mal na Europa e no Japão e com as projeções para os próximos cinco anos a apontarem para a ascensão da Índia a ‘motor’ da economia mundial.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler