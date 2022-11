Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária ganha duas divisões

A Unidade de Grandes Contribuintes (UGC) vai ter duas novas divisões, a acrescentar às sete atuais, a Divisão de Tributação (DT) e a Divisão de Preços de Transferência (DPT), segundo despacho da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A UGC já tinha sete divisões: a Divisão de Pessoas Singulares (DPS), a Divisão de Justiça Tributária (DJT), a Divisão de Gestão de Créditos Tributários (DGCT), a Divisão de Gestão e Assistência Tributária (DGAT), a Divisão de Inspeção a Bancos e outras Instituições Financeiras (DIBIF), a Divisão de Inspeção a Empresas não Financeiras I (DIEF I) e a Divisão de Inspeção a Empresas não Financeiras II (DIEF II).

A Diretora-Geral da AT, Helena Borges, no despacho publicado esta segunda-feira, 14 de novembro, com efeitos ao primeiro dia de novembro, explica ser necessário "completar o projeto da UGC" com a estruturação da área da Gestão Tributária dotando-a de uma estrutura que lhe permita "níveis acrescidos de eficiência" na gestão das competências que lhes estão atribuídas.

"Nomeadamente no que se refere ao desempenho das funções de conceção, liquidação e administração das cinco contribuições extraordinárias que lhe estão atribuídas [à UGC], da tributação dos impostos sobre o rendimento que requerem autorizações prévias e da liquidação de outros tributos relativos aos contribuintes que integram o cadastro, nas vertentes serviços regionais e serviços locais", escreve no despacho.

Bem como, diz ainda Helena Borges, no que se refere às suas responsabilidades a nível internacional, quer ao nível dos preços de transferência e acordos prévios de preços de transferência, quer ao nível da cooperação administrativa com obrigações de reporte de informação e ainda da problemática relacionada com não residentes sem estabelecimento estável com atividade económica no território nacional supervisionada pelo Banco de Portugal.