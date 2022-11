Sonae diz à Concorrência que tem "controlo exclusivo" da NOS, mas CMVM não vê razão para OPA

A Sonae teve de indicar à Autoridade da Concorrência que, com o divórcio com Isabel dos Santos, passará a assumir o “controlo exclusivo” da NOS. Apesar disso, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entende que nada justifica a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a operadora de comunicações porque, na verdade, até perdeu poder na empresa.

