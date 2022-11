Russa Rosneft vai pagar 3,4 mil milhões de euros em dividendos

A energética estatal russa Rosneft anunciou, esta segunda-feira, que planeia pagar um dividendo relativo aos primeiros nove meses do ano, o primeiro pagamento deste tipo na sua história. A distribuição de dividendos deverá totalizar, segundo cálculos da “Reuters”, 216 mil milhões de rublos (cerca de 3,4 mil milhões de euros ao câmbio atual).

O conselho de administração da empresa, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e liderada por Igor Sechin (próximo do presidente russo, Vladimir Putin), recomendou o pagamento de 20,39 rublos por ação. O dividendo deve ser pago no início do próximo ano após a aprovação numa assembleia de acionistas.

Em resposta à “Reuters”, a Rosneft disse que o conselho de administração recomendou o pagamento do dividendo relativo aos primeiros nove meses do ano, num montante que corresponde a 50% do resultado líquido líquido obtido nos primeiros seis meses do ano, recusando mais comentários.

Anteriormente, a empresa pagava dividendos anualmente ou duas vezes por ano sobre os seus resultados semestrais.

Segundo escreve a agência de notícias, a importância dos dividendos das empresas estatais (como a Gazprom e a Rosneft) como fonte de receitas aumentou após as sanções ocidentais terem encerrado quase todas as opções de financiamento externo, colocado as exportações sob pressão e afastando os investidores estrangeiros.