PSI sobe 0,71% com BCP a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira, 14 de novembro, em alta, com o índice PSI a avançar 0,71% para 5779,84 pontos, em linha com o resto da Europa, tendo o BCP liderado as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove subiram, cinco desceram e uma ficou inalterada. O BCP destacou-se com um ganho de 4,70% para 0,15 euros.

A seguir figuraram os CTT (+1,97% para os 3,36 euros) e a Jerónimo Martins (+1,88% para os 20,58 euros).

A REN, na outra ponta da tabela, caiu 1,37% para os 2,52 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 0,92%, Madrid 0,84%, Frankfurt 0,62%, Milão 0,58% e Paris 0,22%.