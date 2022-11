Embraer reduz prejuízo do terceiro trimestre em 31%

A fabricante brasileira de aviões Embraer teve um prejuízo de 160,4 milhões de reais (cerca de 29 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no terceiro trimestre de 2022, segundo anunciado esta segunda-feira. O resultado, ainda assim, melhorou 31% em relação ao registado no mesmo período do ano passado (234,2 milhões de reais, ou 42,4 milhões de euros).

Numa base ajustada (ou seja, expurgada de fatores não recorrentes), a Embraer teve um prejuízo de 93,8 milhões de reais, menos 48% do que a perda registada no terceiro trimestre de 2021.

No período em análise, as receitas caíram 3% a nível homólogo, para 4872,1 milhões de reais (883,4 milhões de euros) “principalmente por menor receita na unidade de defesa e segurança e parcialmente compensada por maiores receitas na aviação comercial, aviação executiva e serviços e suporte”.

A receita do ramo de defesa caiu 42%, para 533,7 milhões de reais (96,7 milhões de euros).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) fixou-se em 282,1 milhões de reais (51,1 milhões de euros), menos 25,8% que o registado no trimestre homólogo (380,7 milhões de reais, ou 69 milhões de euros).

O comunicado da empresa brasileira indica ainda que, no final do terceiro trimestre, a Embraer registava uma dívida de 6,9 mil milhões de reais (1,25 mil milhões de euros), o que compara com 9,8 mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) no mesmo período do ano passado. “A redução do endividamento líquido da empresa é o resultado da geração de caixa nos últimos quatro trimestres e da estratégia de gestão de passivos da Embraer para reduzir a dívida bruta e as despesas com juros”, aponta a Embraer.

Ao longo do trimestre, a Embraer entregou 10 jatos comerciais e 23 jatos executivos, totalizando 27 jatos comerciais e 52 jatos executivos no acumulado do ano.

A Embraer é uma fabricante de aeronaves comerciais com até 150 lugares. Tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da Ogma - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca. Em setembro, a empresa de aeronáutica brasileira e o grupo tecnológico português GMV anunciaram uma parceria para o desenvolvimento e integração de sistemas para produtos e serviços de defesa.