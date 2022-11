Preço das casas dispara nas periferias de Lisboa e Porto

Localidades como Palmela, Alcochete, Moita, Seixal, Barreiro, Mafra, Sintra e Setúbal, na região de Lisboa, e Trofa, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Real ou Aveiro, na região do Porto, registaram, nos últimos dois anos, um aumento dos preços da habitação acima de Lisboa e Porto, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A atual realidade laboral, que estimula o teletrabalho e o regime híbrido — em que o colaborador não precisa de estar presente todos os dias da semana no escritório —, e os melhores acessos e transportes são duas das principais razões que impulsionam um número cada vez maior de pessoas a instalarem-se nas cidades e localidades de média dimensão, localizadas nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto. Mas há outros fatores que pesam significativamente nesta escolha, como a qualidade de vida e os preços mais baixos, tanto no arrendamento como na venda de casas — embora, na maioria destas cidades, os valores da habitação estejam também a apresentar aumentos de preços muito significativos (ver tabela).

