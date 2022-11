Orçamento: PS propõe 16 mexidas fiscais (desde IMI agravado no alojamento local a IVA reduzido nos 'pellets' para aquecer a casa)

O líder parlamentar do Partido Socialista (PS), Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa esta sexta-feira, 11 de novembro, começou por indicar que ao todo as propostas de alteração da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023 somavam entre as quatro e as cinco dezenas. No documento provisório a que o Expresso teve acesso constam 40 sugestões, mas até ao final do dia – o último para serem entregues as contribuições dos partidos para a discussão do OE 2023 – poderão entrar mais. Brilhante Dias frisou que o PS volta a focar-se, tal como em 2022, no apoio às empresas, no combate à fraude e à evasão fiscais, na coesão territorial e na competitividade.

