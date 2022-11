Governo prepara alívio do IRS sobre mais valias mobiliárias

O Governo prepara-se para baixar o IRS a quem tem ganhos de produtos financeiros, avança esta sexta-feira o jornal Eco. A decisão surge numa altura em que Fernando Medina está a ser criticado pela banca e mercado financeiro por estar a discriminar positivamente as criptomoedas.

Segundo o jornal, em vez de pagar os 28% atuais, quem tiver os títulos durante cinco e oito anos paga apenas 22% e quem as detiver por mais tempo apenas 11%.

As criptomoedas, que até aqui não pagavam imposto, vão continuar a pagar 0%, se as mais valias forem detidas por mais de um ano e 28% se o prazo for inferior. Esta medida, que consta na proposta de Orçamento do Estado, gerou críticas de discriminação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da Associação Portuguesa de Bancos, nas apreciações que fizeram chegar á Assembleia da República.

Esta sexta-feira é o ultimo dia para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado, começando a desenhar-se o figurino final do documento.