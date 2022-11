Apoios à inflação: "Houve um erro da Segurança Social e os portugueses têm direito a saber quanto é que isso custou", reclama Chega

Em causa estão as falhas denunciadas pelo Expresso e pela SIC Notícias na atribuição do apoio extraordinário criado pelo Governo para mitigar os efeitos do aumento dos preços no bolso dos que vivem com mais dificuldades. O deputado do Chega, Pedro Pinto, questionou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre o caso da morada, em Lisboa, para onde foram enviados mais de 33 cheques no valor de 125 euros, para diferentes beneficiários. A ministra assegura que “há fiscalização” e que, sempre que se confirmem “situações anómalas”, serão aplicadas “consequências, até ao limite”.

Foi perante a incredulidade dos membros do Governo que o deputado elencou uma lista de nomes de cidadãos estrangeiros, destinatários dos 33 cheques remetidos para “a mesma morada, numa rua de Lisboa com 400 metros, mas onde moram mais de dez mil pessoas”. O deputado do Chega questionou Ana Mendes Godinho sobre o que falhou na atribuição deste apoio, quantos casos semelhantes terão sido identificados, qual o montante que terá sido pago em apoio indevidos e se há ou não cruzamento de dados na Segurança Social.

A ministra não respondeu, criticando o deputado por expor o nome das pessoas visadas: “Acho inaceitável que tenha referido nomes. Nós não acreditamos em portugueses de mal e portugueses de bem. Acreditamos que as pessoas que vivem em Portugal, independentemente do seu nome, origem, da sua família, têm direito a uma vida digna", garantindo que as medidas desenvolvidas “não são condicionadas pelo nome ou nacionalidade dos beneficiários”.

Pedro Pinto insistiu: “Houve um erro da Segurança Social e os portugueses têm direito a saber quanto é que isso custou”. Ana Mendes Godinho garantiu apenas que sempre que sejam identificadas “situações anómalas”, haverá lugar “fiscalização” e serão aplicadas as “consequências, até ao limite”.