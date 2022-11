55 mil estrangeiros querem trabalhar em Portugal

No âmbito das alterações à Lei de Estrangeiros, que introduziram novos vistos para nómadas digitais, mas também para quem procura emprego em Portugal, na última semana “55 mil trabalhadores estrangeiros” já manifestaram interesse em trabalhar no país, avança a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho que esta sexta-feira está ser ouvida no Parlamento, no âmbito da discussão em sede de especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2023 (OE2023).

Na sequência das alterações legislativas, foi criada, na página do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma área exclusiva para receber candidaturas de cidadãos estrangeiros interessados em trabalhar em Portugal. Desde que foi lançada, há uma semana, esta página registou já 55 mil manifestações de interesse.

Ana Mendes Godinho, sinalizou no Parlamento a relevância das mudanças na Lei dos Estrangeiros, bem como nos vários acordos de mobilidade que têm vindo a ser firmados com países da CPLP.

Ana Mendes Godinho realçou também a relevância do contributo dos trabalhadores estrangeiros para a sustentabilidade da Segurança Social.